La superconduttrice che beffa le colleghe: giovane e inarrestabile, nuovo progetto tv in autunno

Arnaldo Magro 16 aprile 2022

A proposito di strade, sembra intenzionata a percorrerne ancora molta, la giovane conduttrice di prima serata. Un escursus il suo, inarrestabile. Nonostante i risultati talvolta altalenanti. Partita in sordina negli anni passati, si è oramai consacrata definitivamente al grande pubblico. È talmente bene voluta dalla sua dirigenza, che si mormora, sia pronto un nuovo progetto per lei, in vista di autunno. Con buona pace di tutte le colleghe, che da anni aspettano un treno che anche stavolta, non passerà.

