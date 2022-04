Antonino Spinalbese svela la malattia, dramma a Storie Italiane

Francesco Fredella 15 aprile 2022 a

“Ho deciso di parlare della mia malattia perchè per la prima volta mi sono sentito solo…”, racconta Antonino Spinalbese - ex di Belen - a Storie italiane. Spinalbese dopo la rottura con la Rodriguez non ha mai parlato e adesso affida il suo racconto alla Daniele. E svela di essere malato. “Ho pensato che raccontare del mio problema di salute avrebbe potuto aiutare tanti ragazzi e ragazze che magari vivono la stessa situazione”, dice. “A me piace fare del bene perchè aumenta il mio ego, sono sincero, fare del bene mi fa sentire meglio. E’ stata mia mamma ad educarmi a voler bene per volersi bene”, continua.

“Fare un video è stato un atto di coraggio”, racconta ancora l’ex di Belen alla Daniele. Che commenta: “Ritengo che scegliere di raccontare tutto in un video sia stato un atto di coraggio”. Ed Antonino Spinalbese replica: “Non è stato facile. Mi sono sempre sentito un supereroe, scioccamente, non avevo mai avuto neanche assunto farmaci. Quando ho iniziato ad avere questi dolori mi sono incuriosito, sapevo che più tempo passava più aumentavano, mi sono davvero spaventato. […] Ho scoperto di avere un problema al pancreas. Grazie ai medici sono riuscito a trovare una vita sana, che ho sempre avuto ma adesso lo è diventata di più. Diciamo che ho il pancreas di un anziano e come la maggior parte delle malattie autoimmuni molte volte scaturiscono da noi stessi. Forse era proprio il momento per ricominciare per me”.

Spinalbese ha avuto una figlia da Belen, poi la loro storia d’amore è finita. “Essere papà non è una cosa subito capibile diciamo”, dichiara emozionandosi. Vanno in onda le inmagini della piccola Luna Marì e dice: “E’ grazie a lei se sto continuando a respirare, è una bambina bellissima. Mi sembra di vivere come se fossi in un film e sono sicuro che se potessi vederlo tutto dall’inizio alla fine, sarebbe un film meraviglioso”.

