Belen Rodriguez ufficializza la rottura con Antonino Spinalbese. La frase a Santiago: "Mamma è single"

Belen Rodriguez conferma: “Sono single”. Né Antonino Spinalbese né Stefano De Martino e neppure Michele Morrone. Dopo settimane di indiscrezioni, la showgirl argentina ha rotto il silenzio sulla sua vita privata in una Storia Instagram. Costretta alla quarantena in casa dopo un viaggio di lavoro in Sud America, Belen si è data alla cucina in compagnia del figlio Santiago, 9 anni. La modella ha girato un breve video del primogenito alle prese con alcune uova e lo ha stuzzicato: “Bravo! Non ti piacerebbe fare lo chef, aspetta un attimo dai… visto che mamma è single, almeno ho uno che mi cucina”. Quel “single” netto e inequivocabile non è sfuggito ai follower. Così Rodriguez ha ufficializzato la rottura con l’hair stylist Antonino, padre di Luna Marì, sei mesi, e al tempo stesso ha spento sul nascere le voci di un secondo ritorno di fiamma con l’ex marito De Martino dopo che questi era andato a prenderla all’aeroporto di Milano, al rientro dall’Uruguay, pochi giorni fa. I due erano stati paparazzati felici, complici e sorridenti. A questo punto, fuori dai giochi pure l’attore Michele Morrone con il quale era stata pizzicata a una festa mano nella mano. Il cuore della bella showgirl è di nuovo libero.

