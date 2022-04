Senato, Maria Elisabetta Casellati e la gaffe con il libro di Dacia Maraini: parla e cambia il nome a Pasolini

09 aprile 2022 a

Pier Paolo Pasolini, anzi no Gian Paolo Pasolini: incredibile gaffe del presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. In un video postato su Twitter (@_sblendorio) si vede la seconda carica dello Stato che, durante le celebrazioni della giornata di “Senato e cultura”, dedicate al grande scrittore, poeta e regista, dice con aria solenne: “Un ringraziamento speciale va a Dacia Maraini che ha dedicato l’ultima sua fatica letteraria all’amico Gian Paolo Pasolini e un ringraziamento…”.

Casellati non si accorge del lapsus, non si corregge e ribattezza così Pasolini, mentre la presente Maraini, autrice del libro “Caro Pier Paolo” appena uscito, rimane impietrita. Casellati, lunga militanza in Forza Italia, è stata sottosegretario al Ministero della Giustizia e componente del CSM prima di diventare presidente del Senato nel 2018. A fine gennaio è stata candidata da Matteo Salvini, leader della Lega, alla Presidenza della Repubblica prima che tutte le forze politiche convergessero sul bis a Sergio Mattarella.

