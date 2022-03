Flavio Briatore sbrocca in autostrada e fa nomi e cognomi: "Scandalo e schifo", con chi ce l'ha

29 marzo 2022 a

a

a

Lo sfogo di Flavio Briatore per lo stato delle autostrade italiane arriva con un video postato su Instagram nel mezzo di un ingorgo nel tunnel della autostrada A10. "Uno scandalo, uno schifo" dice il manager dalla sua auto ferma nel traffico. Mr Billionaire ha impiegato sei ore dal Principato di Monaco a Milano, dice esacerbato e va all'attacco dei vertici delle autostrade.

"Hanno depredato i balneari del lavoro". Caso spiagge, Briatore attacca il governo

"Da quaranta minuti siamo bloccati vicino a Savona, è uno scandalo. Uno schifo - spiega Briatore ai suoi follower -. Sono due anni e mezzo che c'è questa situazione. Pensate se qualcuno si sente male qui muore" dice il manager e imprenditore con riferimento alle conseguenze del crollo del Ponte Morandi di Genova e all'avvicendarsi dei cantieri che ha stravolto la già difficile viabilità della Liguria.

Per la Lucarelli Salvini e Berlusconi non devono mangiare la pizza da Briatore. C'è la guerra...

Insomma, non è possibile impiegare sei ore per andare da Montecarlo a Milano, e così Briatore punta il dito sui vertici di Autostrade, il presidente Giuliano Mari e il Ceo Roberto Tomasi, che chiama in causa in prima persona: "Mi chiedo perché Tomasi non si prende una macchina e si porta dietro anche il dottor Mari e si fanno un bel giro sulle autostrade, così capiscono? Come caz***o stanno gestendo questi due? Io vado in azienda quando ci sono dei problemi. Loro non lo fanno, perché?". Lo sfogo ha raccolto le analoghe rimostranze di tantissimi follower di Briatore che ne dicono di tutti i colori su Autostrade, sul fatto che il pedaggio si paga anche nelle tratte martoriate dal traffico e il caos dei cantieri lumaca.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.