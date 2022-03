In Onda, Federico Rampini e la verità su cosa accade in Ucraina: "Stanno combattendo anche per noi"

28 marzo 2022 a

A In Onda su La7 domenica 27 marzo l'ospite d'eccezione è il ministro della Cultura ucraino Oleksandr Tkachenko. Dopo un mese di guerra, la trattativa diplomatica in alto mare, le bombe e i morti, la resistenza del popolo ucraino contro l'armata russa non può che essere considerata eroica. In collegamento con Concita De Gregorio e David Parenzo c'è anche l'editorialista del Corriere della Sera, Federico Rampini che al ministro del presidente Zelensky domanda riferendosi agli ultimi vertici Nato ed europei: "Chi vi ha aiutato di più?", "L'Italia non è in prima linea per quanto riguarda la fornitura di armi, noi chiediamo armi per la difesa, che ci permetteranno di salvare la vita dei civili. Noi ne abbiamo bisogno" ribatte Tkachenko.

Ed è a questo punto che il giornalista ci tiene a precisare un concetto fondamentale di questa guerra: "L'idea degli ucraini è che loro stanno lottando anche per noi, per le nostre libertà, per una certa idea di Occidente". Il pensiero che anima l'Ucraina a resistere è stato ribadito più volte da Kiev. Lo stesso Zelensky nei suoi interventi con i parlamenti europeo lo ha ripetuto: “Se cade il mio Paese, cade tutta l'Ue”.

