Non è L'Arena, Alan Friedman avverte gli oligarchi russi sulle sanzioni: "Gli amichetti di Putin lo devono capire"

20 marzo 2022 a

"Fanno causa all'Unione Europea? Non hanno speranza di vincere". Ne è convinto Alan Friedman, giornalista, conduttore televisivo e scrittore statunitense esperto di economia. In collegamento con "Non è L'Arena", domenica 20 marzo, interrogato dal conduttore Massimo Giletti. Si parla di sanzioni ai russi ricchissimi puniti dall'Europa dopo l'esplosione del conflitto in Ucraina invasa da Mosca. In studio emerge che questo tipo di azioni può danneggiare fortemente l'economia italiana dove gli oligarchi hanno case ed investimenti che portano lavoro. Gli oligarchi sono sul piede di guerra, hanno già annunciato la "guerra" facendo sapere che faranno causa all'Unione europea. "Gli amichetti di Putin, che si sono arricchiti grazie allo zar, non possono vincere" sentenzia Friedman. Che alla fine però ammette: "Hanno solo un grande valore simbolico".

