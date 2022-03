Guido Crosetto e l'incubo Covid: "Tutte le varianti possibili". Lo sfogo sull'ultimo contagio

19 marzo 2022 a

"Tutte le varianti possibili". Guido Crosetto si è infettato un'altra volta e sui social annuncia di essere di nuovo positivo al Covid. "E te pareva! - cinguetta l'imprenditore fondatore di Fratelli d'Italia - Di nuovo positivo! Così mi sono fatto tutte le principali varianti disponibili, in circolazione. Per fortuna lo sono diventato 10 ore prima di imbarcarmi su un volo intercontinentale, ma che pa**e". Uno sfogo bombardato di commenti.

E te pareva!

Di nuovo positivo!

Così mi sono fatto tutte le principali varianti disponibili, in circolazione.

Per fortuna lo sono diventato 10 ore prima di imbarcarmi su un volo intercontinentale ma che ⚽️ — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) March 19, 2022

Già l'anno scorso, in piena estate, prima ancora di farsi iniettare la dose booster di vaccino Crosetto raccontava: "Ho fatto 2 dosi Pfizer. La seconda l’11 aprile. Dopo mesi, con anticorpi, ho preso la variante Delta. Sono stato malissimo. Poiché diabetico e cardiopatico, mi hanno fatto monoclonali. Sono guarito. Non avrò il green pass per settimane. Se mi faccio domande, mi danno del novax". Un incubo senza fine.

