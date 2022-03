Luca Zaia, dopo Crozza il presidente copia Jovanotti: "Veneto ombelico del mondo"

Gianfranco Ferroni 18 marzo 2022 a

DOPO CROZZA, ZAIA COPIA JOVANOTTI: «VENETO, OMBELICO DEL MONDO» In altri tempi qualcuno avrebbe parlato di plagio: fatto sta che al governatore della regione Veneto Luca Zaia piace «appropriarsi» delle invenzioni degli altri, siano comici o cantanti. Dopo aver utilizzato quel «ragioniamoci sopra» ideato da Maurizio Crozza come titolo di un libro, ecco la nuova «citazione colta» di Zaia, pronunciata per salutare i lavori di Logistics Eco Transport, la fiera dedicata al trasporto e alla logistica sostenibili, promossa da Alis in collaborazione con Veronafiere: come regione «siamo l'ombelico del mondo, anche dal punto di vista trasportistico: 3 corridoi su 4 passano dal Veneto, abbiamo 10mila km di strade, scali aeroportuali con quasi 18 milioni di passeggeri». Sì, Zaia ha detto proprio «l'ombelico del mondo»: chissà quando lo saprà Jovanotti...

