"Vittima di violenza", il dramma di Simona Izzo a Storie italiane

16 marzo 2022 a

“Lui scelse di tentare una violenza, ma io riuscii a difendermi": la confessione choc di Simona Izzo a Storie italiane lascia il segno. E fa calare il gelo nel corso di una puntata dove la giornalista veneta riesce a tirare fuori l'ennesima notizia scoop. "Non esistono solo le violenze fisiche ma anche quelle psicologiche. Ne ho vista una poche ore fa: in un supermercato ho visto una donna di 70 anni che era stanca ed è passata davanti al resto della fila. Una signora di 30 anni le ha gridato di stare zitta e di stare al suo posto perché "noi ti paghiamo la pensione", dice in studio la moglie di Ricky Tognazzi.

Poi svela alla conduttrice un triste episodio, che fa venire la pelle d'oca. “Sono stata rinchiusa in una casa e penso che la cosa più brutta che possa capitare sia accettare caramelle dagli sconosciuti. Io avevo 16 anni, lui era un ragazzo più grande di me. Mi aveva detto che c’era una festa e io, nonostante fosse pomeriggio, non badai all’orario insolito”, racconta la regista alla Daniele. Che resta senza parole. Molto scossa. “Lui scelse di tentare una violenza, ma io riuscii a difendermi anche con un’altra arma, quella della disperazione”, prosegue ancora. La Daniele da sempre, nel suo programma del daytime di Rai1, si occupa di donne raccontando molti casi di violenze.

