In Onda, l'inviato Lorenzo Cremonesi e lo scenario da seconda guerra fredda: fino a dove si spinge Putin

12 marzo 2022 a

a

a

Ripiomberemo negli anni più bui perché Vladimir Putin vuole tornare a quello che era prima del crollo Muro di Berlino. Ne è convinto il giornalista Lorenzo Cremonesi - inviato del Corriere della Sera da Kiev - che, in collegamento sabato 12 marzo con "In Onda", la trasmissione di La7 condotta da Concita De Gregorio e David Parenzo, afferma: "Siamo in guerra. Putin ci ha dichiarato guerra. Capisce solo la logica della forza". Il giornalista racconta il clima di terrore nella Capitale bombardata e rivela che gli uomini - scappati in un primo momento - stanno tornando per combattere da volontari contro l'invasione russa: "Purtroppo siamo in una logica di guerra fredda. Putin vuole tornare all'Unione sovietica. Putin capisce solo la logica della forza e la risposta può essere solo militare. Lo so che per noi è un linguaggio assolutamente sconosciuto ma siamo in guerra, Putin ci ha dichiarato la guerra".

Parenzo domanda: "Kiev, 4 milioni di abitanti e la metà se n'è andata, c'è ora l'ipotesi di una guerra casa per casa, in strada in cui la resistenza ucraina...". "Assolutamente l'esercito regolare è soverchiato da quello dei volontari" racconta il giornalista.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.