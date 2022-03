Non è L'Arena, Massimo Cacciari sbotta contro Gianni Riotta: "Stupidaggini, con gli idioti non discuto

Giada Oricchio 07 marzo 2022 a

Massimo Cacciari replica per le rime a Gianni Riotta: “Io putiniano? Con gli idioti non discuto”. Il filosofo, ospite di “Non è l’Arena”, il talk domenicale di LA7, per parlare dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, ha liquidato in maniera lapidaria l’ex direttore.

In apertura di collegamento, il conduttore Massimo Giletti gli ha chiesto cosa pensasse della lista pubblicata su “La Repubblica” in cui Riotta ha inserito il suo nome, insieme a quello di altri politici e intellettuali italiani, come “fiancheggiatore” del presidente russo Vladimir Putin. Lo scrittore ha scosso la testa in segno di profondo fastidio e ha archiviato la polemica: “Ma no, cosa vuole che mi importi? Non rispondo a queste stupidaggini. Se vogliamo parlare seriamente, parliamo seriamente. Con questo idiota non discuto. L'altra faccia della medaglia è la censura su Dostoevskij”.

Il riferimento era alla decisione dell’Università Bicocca di Milano - per fortuna revocata - di annullare il ciclo di lezioni di Paolo Nori sul celeberrimo scrittore russo alla luce degli ultimi gravi avvenimenti. Sulla guerra in atto, Cacciari ha osservato: “Putin ha sottovalutato la reazione, le sanzioni sono pesanti e non so quanto la Russia potrà andare avanti. Credo ci siano i margini per una trattativa seria per un cessate il fuoco, imperativo categorico. Per me è fondamentale fermare la guerra, non possiamo dire agli ucraini andate avanti, combattete, morite e poi vediamo come finisce la partita”.

