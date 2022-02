Charlene di Monaco rompe il silenzio, le dichiarazioni dalla clinica. E ignora il principe Alberto

Giada Oricchio 24 febbraio 2022 a

a

a

Charlene di Monaco sta meglio ma non torna a Monte Carlo, ringrazia, ma non Alberto II. Il mistero che avvolge Sua Altezza Serenissima, ancora ricoverata in una clinica per dipendenze con vista sul lago di Lugano, è fitto come la brughiera anche se il Palazzo ha fatto sapere che “serve tempo, ma è sulla via della guarigione. Da cosa non è chiaro: c’è chi parla di uno stato di spossatezza psico-fisica innescato da una infezione a gola, orecchie e naso che l’ha colpita a maggio 2021 quando era in Sud Africa, chi di una depressione per un intervento di chirurgia estetica che l’ha sfigurata e chi della sindrome di Rebecca, una gelosia ossessiva verso il passato amoroso del proprio partner. Adesso però tocca a lei parlare. Charlene ha ringraziato pubblicamente gli autori di un manga giapponese, Blitz, per averla scelta come protagonista.

La dichiarazione affidata al suo ufficio stampa è stata riportata da Closer: “Sono lieta dell’uscita del sesto volume di Blitz, magnificamente realizzato da Garry Kasparov e disegnato da Daitaro Nishihara. L’idea di partecipare all’avventura di Blitz mi è subito piaciuta e vorrei ringraziare Cédric Biscay per avermi invitato a scoprire il mondo dei manga”.

A sua volta, lo sceneggiatore e creatore, Biscay ha svelato i retroscena del progetto: “Conosco la Principessa da alcuni anni. Siamo entrambi amanti del rugby e ha già accettato di sponsorizzare il festival Magic sulla cultura pop che organizzo nel Principato. Un anno fa le ho chiesto il consenso per farla apparire in Blitz e ho seguito il processo formale. Ha accettato immediatamente, ha potuto vedere i disegni e non ha chiesto modifiche”.

Colpisce però che Wittstock non abbia parlato del marito Alberto, probabilmente non era l’occasione giusta, ma un amorevole riferimento al Principe avrebbe fugato i sospetti di una crisi matrimoniale che si rincorrono da anni e avrebbe allontanato l’ombra ingombrante di Nicole Coste. L’ex fidanzata storica di Alberto è stata vista spesso alla Rocca in quest’ultimo anno, ma secondo il magazine Gala, Alberto l’avrebbe invitata a tornare definitivamente a Londra.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.