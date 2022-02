Che Tempo Che Fa, Emma Bonino gela Fabio Fazio su Parlamento e referendum

21 febbraio 2022 a

Emma Bonino infrange i sogni di un ecumenico Fabio Fazio: “Cosa dice? Bah… ognuno ha i propri sogni”. La senatrice ed esponente di +Europa e Marco Cappato dell’Associazione Luca Coscioni, ospiti in collegamento di “Che Tempo che Fa”, il programma della domenica sera di Rai3, hanno rivendicato la serietà dei referendum su fine vita e cannabis (“erano ben scritti, invece siamo stati liquidati come incompetenti e questo non lo accetto” ha detto Bonino) e hanno ribadito che sull’eutanasia legale andranno avanti nonostante la bocciatura del referendum da parte della Corte Costituzionale.

In particolare Emma Bonino ha sottolineato di non aver alcuna fiducia nel Parlamento: “Il presidente Amato ha rimandato la decisione ai partiti, ma se vi sarà una legge, temo che sarà una leggina con interpretazioni restrittive”.

Fabio Fazio ha commentato: “Sarebbe davvero questa l’occasione per il Parlamento di esprimersi…” e l’ex ministra per gli Affari Esteri con una punta polemica: “Per chi?! Per chi?!”. Così Fazio ha lanciato una shade: “Io credo nel Parlamento, mi lasci credere che finalmente si possano occupare di noi anziché di loro”. Una frase che Bonino ha liquidato con lucida ironia: “Va beh… ognuno ha i suoi sogni”. Risate in studio e ammissione finale di Fazio: “Ha ragione”.

