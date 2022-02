Controcorrente, la decisione Mediaset: chi prende il posto di Veronica Gentili nel weekend

Giada Oricchio 11 febbraio 2022 a

Sliding doors a Mediaset. Da domenica 13 febbraio, “Zona Bianca” sostituisce “Controcorrente weekend” su Rete4: così Giuseppe Brindisi “si vendica” di Veronica Gentili con la quale conduceva il preserale di Rete4 prima che la giornalista venisse promossa in conduzione solitaria. A sua volta “Controcorrente sera” trasloca al mercoledì.

La decisione, anticipata dal sito “Tvblog” arriva dopo che LA7 ha ricollocato “Non è l’Arena” alla domenica sera. L’azienda di Cologno Monzese ha scelto di inseguire Massimo Giletti (che non sarà felice del nuovo compagno di viaggio) perché negli ultimi mesi gli ascolti erano cresciuti fino a far presagire un sorpasso di Brindisi su Giletti. Dunque, meglio battere il ferro finché è caldo e rischiare qualcosa perché il pubblico infrasettimanale non è necessariamente quello del giorno di festa e ci potrebbero volere diverse settimane prima che i telespettatori di Rete4 si fidelizzino.

