Luc Montagnier morto, il video di Gianluigi Paragone: "Quello che sappiamo sul professore"

Quando la notizia sulla morte di Luc Montagnier sembra ufficiale e non più una fake news, il leader di Italexit Gianluigi Paragone irrompe sui social con una diretta. "Cosa sappiamo sul professore... Perdonatemi - spiega Paragone in un video - se non riesco a dire molto e a esprimere quello che sento. Il nostro era un progetto nato dopo l'incontro a Milano prevedeva di mettere in piedi un coordinamento di cui Montagnier sarebbe stato il presidente".

Il giallo sul decesso del prof non è stato ancora chiarito nonostante in molti abbiano bollato da subito la notizia lanciata questa mattina da France Soir come una bufala: ora però lo stesso Paragone teme il peggio perché "da giorni anche noi non riusciamo più a metterci in contatto con lui" spiega il parlamentare.

A Milano lo scorso 15 gennaio il virologo francese insignito del premio Nobel per la Medicina nel 2008 era presente alla manifestazione promossa da Italexit di Paragone. Lo scienziato si era scagliato contro i vaccini che "non proteggono - diceva -ma favoriscono altre infezioni". Secondo Montaigner "la proteina utilizzata nei vaccini in realtà è tossica" e somministrarli ai bambini è "un crimine assoluto" mentre "saranno i non vaccinati a salvare l'umanità".

