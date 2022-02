La Vita in diretta, Amadeus fa piangere la moglie Giovanna Civitillo: come crolla dopo Sanremo

Giada Oricchio 07 febbraio 2022 a

Amadeus fa piangere la moglie Giovanna Civitillo. In collegamento con “La Vita in diretta”, il programma del pomeriggio di Rai1, lunedì 7 febbraio, l’ex ballerina si è commossa e ha lasciato che le lacrime rigassero il suo viso davanti ai complimenti rivolti al marito per il successo del 72esimo Festival di Sanremo. Un trionfo storico per qualità e ascolti, i più alti da anni con una media di 11 milioni di telespettatori e punte del 60% di share.

Alberto Matano, padrone di casa a “La Vita in diretta”, si è incuriosito: “Ho visto che ti è scappata una lacrimuccia, cos’è che ti emoziona così tanto?” e Giovanna, asciugandosi i lucciconi, ha urlato: “Sono orgogliosa. Sai cosa? E’ che se lo merita, è proprio bravo!”.

Il giornalista l’ha rincuorata e spiegato: “Giovanna sta accanto a lui, come in tutte le carriere ci sono stati momenti di luce e grande ombra, evidentemente per lei, dopo tutta questa fatica, vedere il suo Amadeus così riconosciuto da tutti come l’artefice di questo Sanremo e anche di quelli passati, è un’emozione forte”.

D’accordo gli ospiti in studio e Giovanna che ha annuito con la testa mentre si mordeva le labbra per non crollare di nuovo. Amadeus ha vissuto un periodo buio in carriera a causa di alcune scelte sbagliate.

Lo raccontò lui stesso a Mara Venier durante una puntata di “Domenica In” del 2019: “Per due o tre anni sono precipitato. All'epoca non avrei mai immaginato di fare Sanremo dieci anni dopo (era il primo, nda). Ero consapevole di aver sbagliato, non avevo neanche ascoltato i consigli di Giovanna. Sono momenti in cui capisci che il telefono non squilla più, magari sei mesi prima ti proponevano per fare prime serate e sei mesi dopo non ti chiama più nessuno nemmeno per fare la sagra della salsiccia e che non andresti neanche a presentare la sagra della salsiccia. E ti accorgi che tutto è finito, poi ricordi che hai una famiglia. Sono ripartito da zero facendo i provini, proponendomi. Ho sbagliato ma grazie a Dio, alla fortuna e al pubblico ho potuto rimediare. Tornare a scalare la seconda vetta non ha prezzo”.

