Arisa a Sanremo 2022: l'annuncio è esplosivo, sotto la giacca niente

Giada Oricchio 03 febbraio 2022 a

Arisa sempre più sexy e spregiudicata. La cantante è stata ospite della seconda serata del Festival di Sanremo 2022 per interpretare "Fino all'alba", uno dei due inni (l'altro era affidato a Malika Ayane) in lizza per Milano-Cortina 2026. Il brano scelto dal pubblico, tramite il voto online su www.milanocortina2026.org, diventerà quello ufficiale dei Giochi Olimpici.

Lo aveva annunciato lei stessa con una foto da infarto sul suo profilo Instagram: giacca bianca sulla pelle nuda, scollo profondo e décolleté in vista e effetto nude look grazie al reggiseno color carne. Maliziosa. Più seria la caption: “Stasera, come annunciato da Giovanna e Amadeus ci sarò anch'io sul palco di Sanremo per cantarvi 'Fino all'alba', un brano bellissimo scritto dal corpo musicale 'La cittadina San Pietro Martire di Sevesi' (provincia di Monza) che concorrerà per diventare il brano ufficiale di Milano-Cortina”.

Ma i follower si sono concentrati sulla fisicità di Arisa, lanciatissima dopo il trionfo a “Ballando con le Stelle”, il dancing show di Milly Carlucci “Sei uno spettacolo”, “Tanta roba”, “Oggi ci vuoi fare morire” sono gli apprezzamenti riferibili. E Arisa ha concesso il bis sul palco dell'Ariston dove ha indossato un abito lungo di seta nera a sottoveste, molto apprezzato dall’ex maestro Vito Coppola che ha postato la sua esibizione nelle Instagram Stories.

