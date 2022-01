Dopo Mattarella anche Gasparri concede il bis. La nuova Ode Quirinale

31 gennaio 2022 a

a

a

Maurizio Gasparri è tornato a declamare uno dei suoi sonetti, ovviamente dedicato alla rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale al termine di una settimana in cui è accaduto di tutto. Ecco l'Ode Quirinale bis lanciata dal senatore di Forza Italia a Un giorno da pecora, il programma di Radio 1 Rai condotto da Geppi Cucciari.

Deve fare un bagno di umiltà, Gasparri disintegra Letta

A decine i candidati

evocati e congedati.

Il romanzo Quirinale

stava per finire male.

Donne, uomini e docenti,

una schiera i pretendenti.

Draghi fortemente volle

di salir sull’alto Colle.

Ma toccó a lui ancor l’inferno

di guidare il suo governo.

E rimase presidente

chi non era pretendente.

Anzi aveva già pregato

di non essere confermato.

Pizza cinema e pallone

l’attendevan in pensione.

Ma il destino suo è cambiato

che già casa avea affittato.

Mattarella fu invitato

ad un bis del suo mandato.

Disse ‘grazie ma il trasloco

mica mi è costato poco’.

‘Non aver preoccupazioni,

li portiamo noi i cartoni’

gli rispose con fervore

un grandissimo elettore.

E il buon Sergio rassegnato

tornó indietro trafelato,

per dar luogo in un momento

ad un nuovo giuramento

Così Gasparri "bissa", p il caso di dirlo, l'Ode Quirinale declamata due settimane fa nel programma di Myrta Merlino, L'aria che tira, su La7.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.