Mentana blocca Matteo Renzi, fuori programma alla Maratona. Imbarazzo in studio

26 gennaio 2022 a

a

a

“Enrico stai sereno”, “Non si avventuri nell’inglese”. Siparietto tra Matteo Renzi e Enrico Mentana durante lo speciale del TGLA7 sulle votazioni per il presidente della Repubblica. L’inviato Paolo Celata ha intercettato il leader di Italia Viva che ha ribadito il suo no all’ipotesi di Maria Elisabetta Alberti Casellati come candidata al Quirinale.

Un collegamento in punta di battute e sorrisi per l’ex premier: “Mentana, lei e tutti gli altri state facendo uno schema, poi lei è bravissimo con la maratona anche se sono giorni che stalkerizza il suo giornalista. Lo stalkerizza a tutte le ore” e Mentana di rimando: “Per carità non si avventuri nell’inglese!”. Poi il bis. Il direttore ha dato facoltà a Myrta Merlino di fare una domanda e Renzi si è lasciato andare a riferimenti privati: “Myrta, prima ho chiamato quella persona, ci siamo messi d’accordo…”, “Ma mica potete parlarne qua”, lo ha interrotto divertito Mentana.

Ma Renzi ha dato la stura allo show: “Me che sei geloso? Ah, sei geloso solo di Celata? Lo dico? Lo dico: Enrico stai sereno!” (remake della frase con cui il senatore scippò a Letta la presidenza del Consiglio nel 2014) e il direttore: “Non dire così, hai appena detto che con Letta è tutto a posto! Non tirare fuori di nuovo questo tormentone…”, “No, è il tuo Enrico, dai diciamo che ho sbagliato Enrico” ha chiosato l'ex premier.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.