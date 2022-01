Matteo Bassetti, cosa fa la moglie del prof? Quello che non si sapeva su Maria Chiara

24 gennaio 2022 a

a

a

Senza dubbio Matteo Bassetti è il virologo star, il più seguito e visto in tv, ai tempi della pandemia. Il beniamino dei vaccini e del super green pass è balzato agli oneri della cronaca nell'ultima settimana per la richiesta di abolire il bollettino quotidiano sull'epidemia che angoscia solo gli italiani in un momento in cui casi e contagi stanno calando dopo lo tsunami Omicron.

Il prof. Bassetti, direttore della clinica Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, è sempre presente in tv ospite di ogni trasmissione che affronti il dramma Covid. Ma ancora poco si sa della vita privata, soprattutto della moglie Maria Chiara Milano Vieusseux con la quale è anche "finito" nel salotto di Barbara d'Urso a Domenica Live su Canale 5. E' lì che la compagna aveva confessato la paura sulla prima spaventosa ondata col marito virologo in prima linea in ospedale. "Con lui è stato amore a prima vista" ha raccontato la moglie del prof ha poco più di 40 anni. Maria Chiara si è diplomata al liceo scientifico e laureata in Scienze Politiche con indirizzo economico all'Università degli studi di Genova. Oggi è titolare dell'hotel Rex Residence di Albaro di Genova.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.