In Onda, David Parenzo impazzisce per il look di Concita De Gregorio, il dettaglio quirinalizio

Giada Oricchio 24 gennaio 2022 a

“Sei vestita quirinalizia”. David Parenzo gioca sul look di Concita De Gregorio, co-conduttrice di “In Onda”, l’approfondimento politico di LA7, domenica 23 gennaio. Per la vigilia della grande partita sull’elezione del presidente della Repubblica (al via oggi alle 15), la giornalista ha scelto una camicia di seta bianca sblusata, un ampio pantalone palazzo e zeppe altissime.

Un outfit che ha catturato l’attenzione di Parenzo: “Buonasera Concita! Stasera vestita quirinalizia visto che mancano meno di 24 ore alla prima chiama per l’elezione Capo dello Stato anche se un nome non c’è”. Questa volta, De Gregorio, che più volte dal suo profilo Instagram ha bacchettato i siti che si sono occupati delle minuzie dei suoi occhiali o del suo abbigliamento, ha dovuto incassare la battuta. Nessuna replica, nessuna alzata di sopracciglio.

