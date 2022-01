Mezz'Ora In Più, Lucia Annunziata prende in giro Matteo Renzi: "L'unico che poteva essere qui"

23 gennaio 2022 a

a

a

“Mezz’ora in più”, il programma politico di Rai3, domenica 23 gennaio, a tutta gag tra Lucia Annunziata e Matteo Renzi. L’argomento sul tavolo era l’elezione del presidente della Repubblica (prima chiama lunedì alle 15), ma l’ex direttrice della Rai ha iniziato ricordando che oggi è una giornata di colloqui importanti tra i leader politici: “Salvini, Letta, poi il Movimento 5 Stelle e dovrebbe esserci anche un incontro tra Letta e Salvini”, poi con nonchalance ha trollato Renzi: “Noi abbiamo preso l’unico che poteva venire perché è desolato, non lo vuole nessuno come è noto… si chiama Matteo Renzi…”.

"Poveretto, che doveva fare?". La frase di Mieli su Draghi fa sbottare Mentana

Poi per non incorrere nella permalosità del leader di Italia Viva ha precisato: “Era una battuta… una battuta”. Immediata la replica dell’ex premier: “Era da un po’ che non venivo, ma trovo che lei non cambia e questa è una certezza… bella eh”. Sketch servito e via con il racconto della partita a scacchi sul Quirinale, il gran ballo della politica.

"Poveretto, che doveva fare?". La frase di Mieli su Draghi fa sbottare Mentana

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.