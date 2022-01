Lapo Elkann in Portogallo svela la seconda vita con Joana Lemos

Giada Oricchio 17 gennaio 2022 a

“In Portogallo sono il signor Lemos. Vomitai al carcere di Nisida. Lo scudetto? Juventus o Napoli”. Seconda giovinezza e seconda vita per Lapo Elkann. Lo scapestrato rampollo della famiglia Agnelli ha messo la testa a posto: si è sposato con Joana Lemos, ex pilota di rally, e vive tra l’Estoril e l'Algarve perché, come ha dichiarato nell’intervista a “Il Giornale”, in Italia la moglie è la signora Elkann, ma in Portogallo lui è il signor Lemos. Felice e innamoratissimo: “Di mia moglie ho detto che mi aiuta a diventare la versione migliore di me stesso e lo confermo. Ogni mattina sono orgoglioso di svegliarmi e vedere la donna che ho al mio fianco”.

A unirli la solidarietà e la beneficenza soprattutto verso i bambini in difficoltà: “La verità è che l'esperienza più forte l'ho avuta durante una visita al carcere di Nisida, a Napoli – ha detto Elkann -. Lì ho incontrato un ragazzo killer della camorra che mi ha raccontato la sua storia. Gli ho chiesto: se ti aiutassi a cambiare vita, ci staresti? Proveresti a uscirne? E lui mi ha dato una risposta che mi ha gelato: guarda che se io esco fuori la mia "spettanza" di vita è al massimo di sei mesi. Mi ricordo che rimasi così turbato che uscito dal carcere vomitai. E allora ho pensato che si può andare in Africa a fare del bene, ma si può anche iniziare da casa nostra. E i primi progetti che ho curato riguardavano Napoli e la Campania. Saranno almeno il 30% del totale di quelli che abbiamo avviato. Ora voglio allargare la presenza in altre Regioni”.

Nella vita di Lapo Elkann c’è però un altro grande amore: la Juventus: “Sono torinese come mio nonno Gianni. Ma anche napoletano: mia nonna materna, una Caracciolo, me l’ha insegnato e non l’ho dimenticato. Non conosco le problematiche interne della squadra e non ci voglio entrare. Sono coinvolto emotivamente come tifoso. E da tifoso dico che se lo scudetto non lo vince la Juve mi piacerebbe lo vincesse il Napoli. Ma tutto lascia pensare che se lo contenderanno Milan e Inter e l’Inter è più forte”.

