Bianca Berlinguer e lo sfogo sulla figlia: "La volevo denunciare". Il dramma familiare

“Mia figlia? Da denuncia. Valerio Merola? Sgradevole”. Bianca Berlinguer, conduttrice di “#Cartabianca” su Rai3, ha svelato il retroscena in un’intervista al Corriere della Sera. La figlia di Enrico Berlinguer, padre nobile della sinistra, spesso è stata etichettata come severa, distaccata, glaciale, in realtà è anche spiritosa e ironica come dimostrano i gustosi siparietti con lo scrittore Mauro Corona durante la trasmissione di approfondimento politico del martedì sera. Ma c'è qualcosa che non l’ha fatta ridere ed è stato lo scherzo della trasmissione “Le Iene”. Gli uomini "in nero" le fecero credere che la figlia avesse comprato la patente pur di non fare l’esame di guida. Bianca Berlinguer andò su tutte le furie, la rimproverò aspramente e minacciò di denunciarla. Oggi ricorda: “Se mio marito e io lo avremmo fatto sul serio? Io sì, lui era complice. Non si è visto, ma ho chiamato pure l'avvocato, decisa a denunciare”.

Se non perdona la figlia, figuriamoci Valerio Merola, ex concorrente del Grande Fratello e opinionista Mediaset, che qualche anno fa raccontò del flirt dicendo che avrebbe voluto sposarla. La “zarina”, questo il soprannome della giornalista ai tempi della direzione del Tg3, ha ridimensionato tutto tirando una frecciata all'ex: “Lo frequentai, ventenne, per un solo weekend. La sua fu un'intrusione sgradevole, mirata a farsi pubblicità”.

