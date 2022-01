Enrico Mentana, l'annuncio sulla Maratona scatena Instagram. Il direttore colpisce ancora

06 gennaio 2022 a

a

a

Enrico Mentana fa impazzire il web con un annuncio inaspettato sui social. Il direttore, che tutte le sere va in onda con la conduzione del giornale di La7 , scrive su Instagram: "Gira voce che ci vedremo per una certa non stop il 24 gennaio”. Il giornalista seguirà in diretta la prima votazione per il nuovo Presidente della Repubblica che sarà proprio il prossimo 24 gennaio.

“La prima del 2022” è stato uno dei commenti di un follower del giornalista riferendosi proprio al ritorno della "Maratona" del direttore. E la notizia ha scatenato subito l'ironia degli internauti. "L'avvicinarsi degli appuntamenti più importanti genera fenomeni di impazienza" ha scherzato lo stesso Mentana pubblicando il video di un fan che gli dedica addirittura una canzone speciale.

"Maratona Mentana" è il nome con il quale sono note le edizioni speciali del TG LA7 in corrispondenza di competizioni elettorali o avvenimenti politici di particolare rilevanza, ispirandosi alle election night americane. Va in onda su LA7 dal 2011.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.