Adriano Celentano fa esplodere la polemica no vax. E fa i complimenti a Maria Giovanna Maglie e a Veronica Gentili

Adriano Celentano tuona contro la dittatura dei talk show: “Basta con le posizioni sui no vax”. Dopo aver rimproverato Enrico Mentana, direttore del TGLA7 per la decisione di non ospitare chi è contrario al vaccino per il Covid, l’artista ha innescato una nuova polemica con un video postato su Facebook e Instagram.

Il “Molleggiato” tira le orecchie ai giornalisti e ad alcuni virologi onnipresenti: “E ai cari conduttori di talk show mi viene da dire che avete il compito di essere amorevolmente imparziali tra chi si vaccina e chi non si vaccina. E in egual misura anche con quelli che non si vaccinano”. Nella clip critica apertamente il virologo e igienista Fabrizio Pregliasco: “Lui è così, stona anche quando non canta”, mentre elogia apertamente la giornalista Maria Giovanna Maglie, da sempre sostenitrice delle terapie alternative al vaccino: “Ehi Maria Giovanna, sono un tuo fan…”.

Nel video trovano spazio anche Carlo Freccero e l’eurodeputata Francesca Donato, noti per avere posizioni assimilabili a quelle della Maglie. Celentano sembra apprezzare anche la conduttrice del talk Controcorrente, Veronica Gentili, che appare a più riprese nel video perché ha il merito di dar voce a tutti senza tesi prestabilite.

