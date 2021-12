Ora chiudo la serranda, la battuta di Nicole Daza fulmina Marcell Jacobs

19 dicembre 2021 a

Marcell Jacobs e Nicole Daza si sono conosciuti in discoteca, a Milano. E' accaduto il 23 dicembre di quattro anni fa ed è stato un colpo di fulmine. "Appena l'ho visto ho detto: ammazza che bono! Era come se ci conoscessimo da sempre. Siamo stati subito vicini. Dopo 9 mesi siamo andati a convivere e poi abbiamo scoperto la gravidanza".

Gli fa eco l'uomo più veloce del mondo. "Ci siamo conosciuti il 23 dicembre - racconta Marcell Jacobs a Silvia Toffanin - Dopo qualche giorno sono divuto partire per Tenerife come ogni anno. Per noi è stato il primo test importante perché cui siamo dovuti abituare alla distanza".

Jacobs dà l'anello alla compagna Nicole: "Ha detto sì"

L'amore è totale e i due piccioncini annunciano il matrimonio in programma il prossimo 17 settembre. L'unica cosa sui cui hanno idee diverse è il terzo figlio. "Con Anthony e Meghan chiudo la serranda", la battuta di Nicole gela Marcell che salta sulla sedia di Verissimo e ribatte: "Come chiudi la serranda?!". Poi la Daza stempera un po' la tensione e aggiunge: "Mai dire mai. In questo momento voglio che Anthony e Meghan diventino grandi. Magari tra dieci anni chissà...".

