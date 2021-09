Marcell Jacobs corre al Festival di Venezia: la spifferata sul mega party nell'olimpo dei vip

Giada Oricchio 10 settembre 2021 a

Marcell Jacobs corre sul red carpet della 78esima edizione del Festival di Venezia. Il centometrista più veloce al mondo è arrivato in Laguna in compagnia della bellissima promessa sposa Nicole Daza con la quale ha trascorso due settimane di vacanza a Cancun in Messico dopo gli storici trionfi alle Olimpiadi di Tokyo. Jacobs è stato invitato per assistere nella Sala Grande della Mostra alla prima di “The Last Duel”, il film fuori concorso diretto da Ridley Scott con Matt Damon, Ben Affleck e Adam Drive. Poi sarà uno degli ospiti d'onore del mega party che segue la proiezione e a cui prenderà parte anche Jennifer Lopez, di nuovo fidanzata con Affleck a distanza di 20 anni dalla prima volta.

Ma gli impegni mondani dell'atleta azzurro non finiscono a Venezia: domani mattina raggiungerà l’autodromo di Monza per assistere alle qualifiche e alla gara del Gran Premio di F1 dai box della Ferrari.

Jacobs è entrato nell’olimpo dello sport ad agosto quando ai Giochi olimpici in Giappone ha regalato all’Italia uno storico doppio oro nei 100 metri piani e nella staffetta 4x4. A fine settembre compirà 27 anni e in una recente intervista al settimanale “7” del “Corriere della Sera” ha sottolineato che si gode il momento di gloria senza perdere di vista il vero obiettivo: “Trovo giusto sfruttare tutto ciò che può farmi conoscere, ma sono anzitutto un atleta, il prossimo anno ci sono i Mondiali. Vi entrerò da campione olimpico e voglio uscirne da campione del mondo”.

