Marc Jacobs, la proposta di matrimonio a Nicole Daza. "Ha detto sì" la foto sui social

"Ha detto sì". Marcell Jacobs si è deciso e come annunciato dopo la vittoria della medaglia d'oro nei 100 metri, doppiata dal trionfo nella staffettaa 4x100, alle Olimpiadi di Tokyo si è deciso a fare il grande passo. Il velocista in occasione della festa dei suoi 27 anni, un party esclusivo a Desenzano del Garda, ha deciso di fare la proposta alla compagna Nicole Daza, con cui ha avuto due figli.

Fuochi d’artificio, i baci e l’anello, poi la domanda fatidica: “Mi sposi?”. Sui social la foto e la tanto attesa risposta: "She said yes!", scrive in inglese in un post su Instragram. Lui in camicia bianca, lei in abito lungo di paillettes, la coppia è apparsa emozionata e felice.

La data fatidica dovrebbe essere quella del 27 settembre, compleanno di Nicole. Come annunciato dopo i trionfi di Tokyo, era quello il giorno scelto per le nozze con una proposta fatta invece nel giorno del compleanno del futuro sposo.

