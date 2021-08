Marcell Jacobs, sfregio a Enrico Letta sulla politica? Sui social segue Matteo Salvini

Giada Oricchio 19 agosto 2021 a

a

a

Marcell Jacobs segue Matteo Salvini. L’atleta, storica medaglia olimpica nei 100 metri e nella staffetta 4x100 alle Olimpiadi di Tokyo, era scappato via veloce dalla polemica sullo ius soli esattamente come Kabhy Lame, il tiktoker italiano più seguito al mondo. A domanda sul diritto alla cittadinanza per i bambini nati in Italia da genitori stranieri o arrivati da piccoli, l’atleta di padre texano e madre italiana aveva risposto: “Lo ius soli non mi interessa, non sono preparato su questo tema. Non voglio essere usato. Direi cose per accontentare o scontentare qualcuno. Faccio l’atleta. Voglio essere un simbolo per quello che faccio in pista”.

Parole che avevano “deluso” il segretario del Pd Enrico Letta, grande sostenitore della legge, e fatto sorridere il leader della Lega Matteo Salvini. Ora però, il sito TPI, spulciando la lista delle persone seguite da Jacobs su Instagram, ha scoperto che il successore di Usain Bolt segue un solo politico: Matteo Salvini. E il “capitano”, sempre secondo TPI, ne “è molto orgoglioso”.

