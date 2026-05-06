Trump, la Groenlandia e le terre rare: quel rischio per il “nuovo petrolio”

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Alessio Gallicola 06 maggio 2026 a

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C’è una mappa invisibile che governa il mondo contemporaneo. Non è fatta di confini politici, né di ideologie, ma di elementi chimici: neodimio, disprosio, lantanio. Nomi che non evocano emozioni, eppure muovono trattati, investimenti e tensioni geopolitiche. Le cosiddette «terre rare» sono tutt’altro che rare: ciò che è raro, oggi, è il controllo su di esse. In questo scenario si inserisce la Groenlandia, un territorio che per secoli è stato percepito come remoto, marginale, quasi inutile. Ghiaccio, silenzio e distanza. Eppure, sotto quella superficie apparentemente sterile, si nasconde una delle riserve più promettenti di terre rare al mondo. È qui che il discorso si fa interessante e politico. L’idea che gli Stati Uniti possano «prendere il controllo» della Groenlandia è meno una fantasia e più un riflesso di una logica storica: quando una risorsa diventa strategica, il territorio che la ospita smette di essere periferia. Diventa centro. Non necessariamente attraverso conquiste dirette, ma tramite accordi, pressioni, investimenti, presenza militare. In un mondo dove la tecnologia è la nuova forma di potere, controllare le materie prime che la rendono possibile significa esercitare una forma di sovranità globale.

Le terre rare sono il cuore pulsante di quasi ogni dispositivo moderno: smartphone, turbine eoliche, batterie per auto elettriche, sistemi militari avanzati. Senza di esse, la transizione energetica si ferma, l’innovazione rallenta, la sicurezza nazionale si indebolisce. Non è un caso che la loro produzione sia oggi fortemente concentrata in pochi Paesi, con la Cina in posizione dominante. Questo squilibrio genera una dipendenza strategica che le grandi potenze cercano in ogni modo di ridurre. Ed è qui che la mappa si allarga. La Groenlandia non è un’eccezione: è parte di un mosaico globale di territori diventati improvvisamente centrali. L’Africa, ad esempio, è uno dei principali teatri di questa competizione silenziosa. Paesi come la Repubblica Democratica del Congo e il Madagascar attirano investimenti e influenze esterne sempre più aggressive. In Asia, il Myanmar rappresenta un altro nodo cruciale. Le sue miniere di terre rare, spesso poco regolamentate, sono diventate fondamentali per le catene di approvvigionamento globali. Anche il Vietnam e l’India stanno emergendo come attori potenziali, corteggiati da Paesi che cercano alternative alla dipendenza cinese. Poi c’è l’America Latina. Il Brasile possiede riserve significative, ancora in parte inesplorate, mentre altri Paesi della regione iniziano a entrare nella partita delle risorse critiche. Qui la competizione assume forme più sottili:partnership economiche, accordi commerciali, diplomazia industriale. E ancora l’Australia, una delle poche alternative «stabili» e politicamente allineate all’Occidente.

In tutti questi casi, il copione è simile: dove emergono risorse strategiche, arrivano le grandi potenze. Non sempre con eserciti, ma con capitali, tecnologia e influenza. È una forma di assalto più sofisticata, meno visibile, ma non meno incisiva. Le terre rare, quindi, non sono semplicemente materie prime: sono leve di potere. Chi le controlla, diventa padrone delle filiere produttive e degli equilibri globali. È per questo che diventano terreno di competizione, e talvolta di tensione latente. La storia insegna che le risorse naturali hanno sempre giocato un ruolo nei conflitti umani: dal petrolio nel XX secolo all’acqua in alcune aree del mondo. Oggi, le terre rare rappresentano la nuova frontiera. Non si combattono guerre dichiarate per gestirne i giacimenti, ma influenzano decisioni politiche, alleanze e strategie militari. La Groenlandia, quindi, non è più un margine del mondo. È un simbolo. Un segnale di come il baricentro del potere si stia spostando sotto la superficie, letteralmente. Pensare che il destino di questi territori sia determinato solo da chi li abita sarebbe ingenuo: su di essi si proiettano interessi molto più grandi. In fondo, il punto non è se l’America di Donald Trump prende il controllo della Groenlandia o di altri territori ricchi di risorse. Il punto è che il controllo delle materie prime critiche è già diventato uno dei principali campi di confronto tra potenze. E in questo confronto, le terre rare sono il nuovo petrolio: silenziose, invisibili, ma decisive.