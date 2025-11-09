La vera sfida del partito islamista

Foto: X Cerno

Tommaso Cerno 09 novembre 2025 a

a

a

Nell’Italia che guarda dall’altra parte, la sfida allo Stato lanciata nei mesi di Gaza e delle piazze ProPal sale di livello.

Mentre a Vienna leggiamo dei primi sequestri di armi a terroristi palestinesi organizzati per colpire in Europa, finanziati attraverso canali clandestini che passano per l’Italia, la Francia e l’Olanda così come la rete radicale islamista creata da Fratelli Musulmani nel silenzio della sinistra, torna Mohammad Hannoun, l’uomo chiave per capire cosa succeda davvero dietro le insegne che inneggiano alla Palestina. Il Tempo ha raccontato in questi mesi i suoi legami con la politica, in particolare con M5s, Pd e Avs. L’abbiamo sentito oltraggiare la democrazia dalle piazze, minacciare i giornali che scrivevano di lui, lanciare pseudo fatwe nel nome di un Islam trasformato in disegno politico di occupazione culturale delle democrazie e chiamare a raccolta attraverso siti estremisti sia in Italia che nel mondo arabo i «combattenti» che a quel terrorismo si ispirano bollando come islamofobi e infedeli coloro, e io mi ci metto per primo, che considerano la Costituzione al di sopra del Corano.