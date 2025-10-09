Il Grande Fratello Musulmano. L'editoriale di Cerno

Tommaso Cerno 09 ottobre 2025 a

Come in un reality macabro la propaganda di Hamas manda in scena il Grande Fratello Musulmano, la versione 2.0 del gruppo islamista politico più influente del mondo. Nella casa troviamo Francesca Albanese e i big della sinistra che hanno messo in scena un grande racconto nel nome della Palestina che si sta rivelando invece, punto per punto, il progetto politico proclamato dal regime terroristico di Gaza.

Il presidente Mattarella ha usato la parola imbecillità per riferirsi al ritorno dell’antisemitismo in Italia. Imbecillità che ha due nature: una voluta, quella della Albanese che insulta Liliana Segre e poi finge di scusarsi con l’obiettivo di spaccare il Pd e di zavorrare a sinistra la propria immagine, ultima nata del vivaio Soumahoro-Salis di Fratoianni e Bonelli. E una idiota, nel senso che è portata avanti da teste vuote, finti studenti, centri sociali, fanatici vari che imbrattano vetrine e negozi, trasformando anche il teatro di Reggio Emilia, patria del tricolore cisalpino, in un palco nazista degli anni Trenta dove si irridono gli ebrei e dove la nuova star pro Hamas fa faccette ai suoi sodali. Buono spettacolo.