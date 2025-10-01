Cerno: voglio Trump leader part time dell'Europa

Tommaso Cerno 01 ottobre 2025 a

Finche Flotilla va, lasciala andare. La nuova Bella Ciao della sinistra rischia di far saltare l’unico spiraglio di tregua vero a Gaza. E oggi chi rispetta davvero il dramma dei palestinesi deve distinguere fra lo sforzo in buona fede di milioni di europei che credono in quella missione e chi denuncia, come Il Tempo, che c’è chi ne approfitta. Certamente Hamas i cui legami con Flotilla emergono sempre più chiari, ma anche una parte della sinistra che deve decidere adesso se sta lavorando davvero per la fine degli orrori o solo per ipotecare un bonus elettorale in patria. Non posso credere che l’Italia sia questo, nè posso credere che le parole di Giorgia Meloni e di Sergio Mattarella possano considerarsi appelli politici. Donald Trump, piaccia o no, con i suoi modi e con il suo stile, ha aperto uno spiraglio. Così come deve oggi fare l’Europa. Altrimenti davvero servirebbe che il presidente Usa facesse due giorni a settimana il supplente di Ursula von der Leyen a Bruxelles. Il coraggio oggi si misura nella ragione di far prevalere l’obiettivo comune del ritiro di Hamas e di Israele dalla Striscia. Il resto è propaganda.