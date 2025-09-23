Cerno: il caos ProPal un copione scritto da Hamas per rendere simpatico l'islamismo radicale

Foto: Il Tempo

Tommaso Cerno 23 settembre 2025

Certo fanno incazzare i teppisti che sfruttando l’immagine dei bambini affamati di Gaza mettono a ferro e fuoco la stazione di Milano, bloccano Roma e mezza Italia. Ma prima ancora che incazzare fanno pena. Pena perché, a differenza dei partiti che nascondono i propri legami con Hamas e rifiutano di renderli pubblici, minacciando e denunciando i pochi giornali come Il Tempo che hanno dimostrato che l’ondata ProPal è direttamente connessa alla propaganda del regime terroristico che governa Gaza, questi nazipartisan dalla bandiera rossa e la testa vuota sono caduti con tutte le scarpe nel copione scritto per loro da chi in ostaggio non tiene solo gli israeliani dal 7 ottobre ma i palestinesi della Striscia da molto prima. L’Europa che si divide sul riconoscimento della Palestina, le democrazie impalate sullo scontro ideologico, la guerriglia vestita da sciopero e i le squadracce da pacifisti. È esattamente il progetto politico di Hamas per rendere simpatico l’islamismo radicale alla democrazia debosciata dei tempi moderni.