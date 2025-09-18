Cerno: quel vecchio democristiano di Donald Trump

Foto: Il Tempo

Tommaso Cerno 18 settembre 2025 a

Passata la tempesta di insulti di una sinistra ignara dell’esistenza di Charlie Kirk nella vita di milioni di americani ed europei di età compresa fra i 15 e i 30 anni, possiamo rovesciare la surreale teoria del fascismo trumpiano in America. Perché l’omicidio dell’influencer conservatore, freddato mentre discuteva in un campus con persone di idee diverse dalla sua (roba che gli atenei italiani si sognano di notte, in preda a ideologie e delinquenti che interrompono le lezioni e menano i professori nel nome della pace in Palestina), è una data che resterà nella storia degli Usa. Ci mostra all’improvviso chi è davvero Donald Trump.

Video su questo argomento La "profezia" di Cerno: il democristiano Trump e i nuovi Kirk che arriveranno

Non certo il baluardo del fascismo che ritorna dal futuro ma un signore di una certa età figlio del Novecento, che conosce l’America di Reagan e Obama e che ha imparato a parlare un po’ come fanno i giovani di oggi. Un democristiano, per dirla all’italiana, ultima diga dell’Occidente post bellico, eletto prima che venga davvero il turno dei nuovi leader che nascono (e muoiono) senza che noi capiamo che il mondo è cambiato davvero.