Cerno: grazie Flotilla, finalmente in tribunale

Devo ringraziare di cuore Greta Thunberg e tutto lo staff di Flotilla perché mentre Gaza vive il suo grande orrore loro hanno il tempo, oltre di arrivarci a vela in un paio di settimane anziché con i mezzi militari in un paio di giorni, anche di denunciare Il Tempo. Dopo aver collezionato Corani spediti in forma anonima da centri islamici illegali di mezza Italia, fatwe e via salmodiando, ora è la crociera della libertà dal Mediterraneo a farci sapere che è seccata perché c’è un giornale in Italia che non dice che sono tutti belli e bravi.

Dagli jihadisti a Hamas. Ecco il report riservato sulla rete del terrore dietro la Flotilla

Ringrazio perché finalmente in tribunale le carte della nostra inchiesta saranno documenti ufficiali e potranno essere visti da polizia giudiziaria, procuratori, magistrati e attenzionati dall’opinione pubblica. Tutto ciò che finora nessuno ha inteso fare perché in Italia è vietato raccontare che dietro certi legami con la Palestina si annidano i terroristi di Hamas. C’è poco da stupirsi. Basti pensare che intellighenzia della sinistra, fior di analisti, scrittori e scienziati hanno spiegato che Charlie Kirk, freddato mentre esprimeva il suo pensiero, se l’è un po’ cercata.