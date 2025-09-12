Tommaso Cerno: lo chiamerò Martin Luther Kirk, ucciso per le sue idee

Tommaso Cerno 12 settembre 2025 a

a

a

L’hanno ammazzato per ciò che diceva. Mentre parlava in un’università a una platea di diversa opinione. Per me è Martin Luther Kirk, e sono certo che l’originale sarebbe d’accordo con me. Nella guerra civile delle idee, dove la sinistra verga sui proiettili parole come antifascismo e transgender indirizzandole con un colpo di fucile sulla giugulare della destra che non la pensa come lei, qualunque cosa dicesse, tra l’altro trovandomi spesso d’accordo, Charles Kirk è il martire di chi vuole soffocare la libertà di espressione imprigionandola dentro teorie woke e primati morali.

Usa, è caccia al killer di Charlie Kirk. Da Trump la Medal of Freedom

Peggio di quel colpo di precisione c’è solo il distinguo che ho sentito fare a sinistra. Quel «sì, ma...» che risuona come il colpo mortale contro il giovane influencer guru di Maga e di Trump. A infierire sul cadavere anche i ProPal estremisti che in Italia hanno perfino attaccato e associato Il Tempo alla vittima di quell’efferato omicidio di natura terroristica. Come terroristi sono, e lo mostriamo nell’inchiesta di oggi, molti personaggi del mondo islamista estremo legati alla Flotilla che veleggia verso Gaza senza curarsene.