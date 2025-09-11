Usa, è caccia al killer di Charlie Kirk. Da Trump la Medal of Freedom

Foto: LaPresse

Tommaso Manni 11 settembre 2025 a

a

a

Due "persone di interesse" fermate e poi rilasciate mercoledì. Due immagini del presunto killer diffuse il giorno successivo, insieme a una taglia di 100mila dollari per chi potrà fornire informazioni utili all'arresto. La polizia dello Utah e l'Fbi intensificano la caccia al killer dell'attivista e influencer conservatore Charlie Kirk, che però non è ancora stato identificato, nonostante gli strumenti di riconoscimento facciale e le altre tecnologie a disposizione degli investigatori. Giovedì mattina, nella cerimonia al Pentagono per commemorare il 24esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre, il presidente Donald Trump ha annunciato che assegnerà a Kirk, postuma, la Presidential Medal of Freedom, la più alta onoreficenza civile degli Stati Uniti. Kirk era "un gigante della sua generazione" e "un'ispirazione per milioni di persone", ha detto Trump, che mercoledì sera aveva espresso il suo cordoglio in un videomessaggio, accusando la "sinistra radicale" di avere fomentato un clima di odio politico nel Paese.

Charlie Kirk, caccia al killer: “È in età universitaria”. Trovati arma e proiettili con scritte antifasciste

Dopo avere rinvenuto l'arma usata dal killer, un vecchio modello di fucile da caccia Mauser di grosso calibro, gli investigatori hanno anche trovato all'interno dell'arma munizioni incise con espressioni di ideologia transgender e antifascista. Il fucile era stato ritrovato nei boschi vicino al luogo della sparatoria di mercoledì alla Utah Valley University, avvolto in un asciugamano con un bossolo ancora in canna e altri tre colpi nel caricatore. Le immagini sgranate del presunto killer diffuse dall'Fbi mostrano un uomo su una tromba delle scale con una camicia nera, un cappellino da baseball e occhiali da sole scuri. Le autorità hanno riferito anche di avere ritrovato segni di un avambraccio, un palmo e una scarpa. Gli investigatori sono stati in grado di seguire i movimenti dell'uomo armato mentre saliva sul tetto di un edificio del campus. Una persona che "si è mimetizzata bene" nel campus perché sembrava "essere in età universitaria", hanno detto le autorità.

Kirk, l'Fbi diffonde le foto del sospettato e mette una taglia da 100mila dollari

Arrivato sul posto poco prima di mezzogiorno, il killer avrebbe usato una scala per raggiungere il tetto di un edificio del campus che si affacciava sul luogo dell'evento al quale avrebbe partecipato Kirk. Dopo la sparatoria, un singolo colpo che ha colpito l'attivista di destra al collo, il killer si è lanciato dal tetto ed è fuggito in un quartiere vicino. Per raccogliere le spoglie di Kirk e trasportarle a Phoenix, in Arizona, dove risiedeva, è volato nello Utah il vicepresidente JD Vance, che aveva un profondo rapporto personale con l'attivista. Il feretro di Kirk sarà trasportato a bordo dell'Air Force Two di Vance, accompagnato dalla second lady Usha. Non sono esclusi in queste ore possibili colpi di scena. La polizia dello Utah e l'Fbi hanno rinviato una conferenza stampa già programmata, spiegando che erano in corso "rapidi sviluppi" sul caso.