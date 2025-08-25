Cerno: l'islamofobia e la strategia dei Piccardo

Tommaso Cerno 25 agosto 2025 a

Se la sinistra non risponde alla nostra domanda, che ci facevano i vostri onorevoli in compagnia di Mohammad Hannoun, l’uomo di Hamas in Italia?, l’inchiesta de Il Tempo tocca sul vivo il mondo islamista italiano. Capita perfino l’onore, si fa per dire, di beccarsi una specie di fatwa (ho troppo rispetto per Maometto per considerarla tale) sul sito Luce dei mitici Piccardo, la famiglia leader da molti anni dell’Ucoii, l’unione delle comunità islamiche in Italia. Papà Hamza tradusse il famoso Corano, un po’ all’italiana al punto da essere contestato dai suoi confratelli, il figlio Davide che, se facessimo un sondaggio oggi fra le correnti di Fratelli Musulmani sarebbe molto basso nelle percentuali, ispira questo luogo di propaganda. Che serve a loro per cercare un po’ di consenso perduto riunificando in nome dell’odio i fanatici fan. E a noi per capire perché scelgono l’Imam Baya di Torino come predicatore anti Tempo. Fra i vari insulti ci chiama islamofobi. Non che mi interessi ma in Germania e Francia l’Islam radicale ha usato tale parola per portare in tribunale chi li contestava. Sarà questa la fase due del disegno? Basta guardare Parigi e Berlino.