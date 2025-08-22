Cerca
Minacce a Il Tempo, solidarietà anche da Bombardieri: "Libertà di stampa valore inviolabile"

Dopo le minacce di morte a Il Tempo arriva anche la solidarietà del segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri. "La libertà di stampa è un valore inviolabile della nostra Costituzione, da proteggere sempre. A tutta la redazione @tempoweb, ai suoi giornalisti, all’editore Angelucci, al vicepresidente Pasini, al direttore Tommaso Cerno e al Direttore Editoriale Capezzone, la mia solidarietà personale e quella di tutta la UIL per le intimidazioni e le minacce ricevute". 

