Minacce a Il Tempo, solidarietà anche da Bombardieri: "Libertà di stampa valore inviolabile"

22 agosto 2025 a

a

a

Dopo le minacce di morte a Il Tempo arriva anche la solidarietà del segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri. "La libertà di stampa è un valore inviolabile della nostra Costituzione, da proteggere sempre. A tutta la redazione @tempoweb, ai suoi giornalisti, all’editore Angelucci, al vicepresidente Pasini, al direttore Tommaso Cerno e al Direttore Editoriale Capezzone, la mia solidarietà personale e quella di tutta la UIL per le intimidazioni e le minacce ricevute".