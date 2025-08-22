Tommaso Cerno: non si può fermare Il Tempo

Tommaso Cerno 22 agosto 2025 a

Ricevere una lettera di minacce di stampo anarchico contro Il Tempo e il nostro editore nel giorno in cui dopo 31 anni è stato finalmente sgomberato il Leoncavallo, centro sociale di Milano simbolo dell’illegalità perpetua a spese dei cittadini, non solo non ci fa paura ma è un segno che battersi per la libertà e la democrazia ti farà anche fare dei nemici ma sono la prova che sei sulla strada giusta. Sorvolo sulle parole usate contro di noi e le nostre famiglie perché sono figlie della cultura dell’odio e della violenza che non ci appartiene.

Minacce anarchiche a Il Tempo e Angelucci: "Servi del potere morirete"

Ringrazio le migliaia di italiani che ci hanno espresso solidarietà per le nostre inchieste sulle infiltrazioni di Hamas nella politica, sulla difesa della legalità e delle forze dell’ordine contro i criminali. É a questi lettori che prometto che andremo avanti senza paura. Senza paura delle intimidazioni e di politici che querelano i giornali per provare a farli tacere, perché hanno scoperto frequentazioni inopportune in una democrazia e poco trasparenti. Sarò fiero di essere in tribunale e di dimostrare in nome del popolo italiano che avevamo ragione.