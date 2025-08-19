Tommaso Cerno: chi è davvero allergico alle domande

Tommaso Cerno 19 agosto 2025 a

a

a

Mentre l’America di Trump continua il pressing per trovare una pace possibile tra Ucraina e Russia e l’Italia gioca un ruolo centrale nello spostamento dell’asse politico europeo e nel rilancio del Patto Atlantico, i cosiddetti democratici del 900, interpretati nel nostro Paese da Schlein e Conte con l’aiuto di Bonelli e Fratoianni vedono un altro mondo di fronte a loro. Un mondo fatto di kefiah, allergico al dubbio e alle domande. Distanti ormai non solo da Meloni e Trump, a cui non riconoscono alcun ruolo nemmeno di fronte a fatti evidenti, ma perfino a Merz e Macron, che hanno cambiato linea sul rapporto Mosca-Kiev e perfino su quello Israele-Hamas.

Se i filo Hamas minacciano abbiamo vinto

E invece i nostri eroi nell’Italia immaginaria fatta di fascisti e camicie nere non sono ancora riusciti a spiegare non tanto a Il Tempo quanto al Paese che cosa ci fanno i loro parlamentari e i loro testimonial in mezzo a personaggi vicini al regime militare di Gaza. E non parlano perché la risposta sarebbe estranea ai contenuti della Costituzione che vanno sventolando in ogni talk show. Ma noi ci speriamo ancora: che ci fate con gli amici di Hamas?