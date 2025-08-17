Tommaso Cerno: ci mancava vota Antonio anzi Hamas

Tommaso Cerno 17 agosto 2025 a

Alla fine Hannoun ha parlato. Ci ha spiegato che lui non fa parte di Hamas. Ma che ce l’ha nel cuore. La considera un partito politico. Una specie di vota Antonio anzi già che ci sei vota Hamas. Che ha vinto le elezioni a Gaza. E tali elezioni, che vivono nella fantasia democratica di quella stessa sinistra che grida al fascismo puntando il dito contro il governo Meloni e poi sostiene i regimi islamisti, furono vinte con un solo punto del programma: l’eliminazione dello Stato di Israele. Una soluzione finale in salsa Maomettiana che dovrebbe far venire i brividi a ogni liberale.

Ma sappiamo ormai che i legami fra Islam e sinistra in Italia sono consolidati e di reciproco vantaggio. I primi puntano a insediare la legge del Corano incasinandola nella nostra Costituzione sotto il falso comma sulla libertà religiosa. I secondi puntano al consenso di milioni di nuovo italiani che prima o poi voteranno. Magari con l’urna rivolta a La Mecca. L’effetto sul breve termine di tale progetto antidemocratico e il ritorno dell’antisemitismo in Italia. Con scene alla Vita è bella che fino a qualche anno fa la sinistra imputava agli altri. E che invece oggi scopriamo essere la sua più intima e finora celata, o malcelata, natura.