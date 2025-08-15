Mamma li giovani turchi

Tommaso Cerno 15 agosto 2025 a

L’ultimo in ordine di tempo ad attaccare il nostro quotidiano è l’ex giovane turco Matteo Orfini. Guardandosi bene dal rispondere a una semplice domanda (perché esponenti del Pd pubblicano foto con personaggi legati a Hamas) preferisce attaccare i giornali che non la pensano come lui. Poco male, conoscendo un po’ il Pd e la teoria del silenzio, quando si agita così significa che hai colpito nel segno. Il nostro titolo «nazistElly» si riferisce a un documento firmato da 44 parlamentari Dem per escludere gli ebrei e Israele dalle Olimpiadi. Quindi non soltanto è pertinente ma se ci aggiungiamo il silenzio che da settimane avvolge l’inchiesta del Tempo sui fiancheggiatori del regime di Hamas è perfino omissivo. Abbiamo un’opposizione che sventola la Costituzione ogni giorno ma poi si schiera con l’islamismo radicale degli ayatollah.

Favorisce l’antisemitismo in Italia.Promuove azioni contro Israele. E quando qualcuno gli domanda il perché, organizza una vera e propria azione di censura. Perché per gli ex giovani del Pd abituati a galleggiare sul segretario del momento il bersaglio sono le opinioni difformi, la libertà di critica. L’antidoto al woke e al politicamente corretto con cui hanno riempito l’Italia di criminali, che costano agli italiani miliardi di euro. Ma Il Tempo andrà avanti. Continuerà a dire che il Corano non può stare sopra la Costituzione. Farà i titoli che ritiene. E a differenza del Pd non chiederà a nessuno di riferire in Aula.