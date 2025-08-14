Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli. Cerno: Il Tempo delle dieci domande

Tommaso Cerno 14 agosto 2025 a

a

a

É venuto il tempo di riproporre le «dieci domande», assurte a genere giornalistico nell’epoca berlusconiana su intuizione di Repubblica impegnata all’epoca in una denuncia costante contro Silvio e il suo governo. Le rivolgiamo ai leader della sinistra Elly Schlein, Giuseppe Conte, Fratoianni & Bonelli e a tutti gli uomini di buona volontà. Coloro che usano la parola democrazia per riempirsi la bocca, coloro che ripetono agli altri la parola trasparenza, coloro che convocano la premier Meloni in Parlamento a ogni due per tre per riferire di qualsivoglia faccenda.

L'imam Hannoun e la moschea, FI: "Salis vigili e i magistrati aprano un'indagine"

Il Tempo sta portando alla luce con documenti e prove l’esistenza di una rete italiana di fiancheggiatori di Hamas. Questa rete è collegata a una parte della politica che ha legami non chiari con personaggi che sostengono il regime islamista, giustificano atti terroristici, chiamano partigiani i miliziani. Sono domande semplici. Servono a comprendere quanto tali legami siano consapevoli, finalizzati a sostenere con soldi pubblici e appoggio politico un progetto di insediamento di comunità islamiche che si radicalizzano nel nostro Paese. Attendiamo le dieci risposte.