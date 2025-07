Tommaso Cerno: l'ultimo assedio delle toghe rosse

Tommaso Cerno 19 luglio 2025 a

a

a

Non serve essere Sherlock Holmes per sapere che tre indizi fanno una prova. E che non appena a sinistra hanno capito che il Guardasigilli Carlo Nordio fa sul serio e dopo 40 anni riformeremo la giustizia separando le carriere di pm e giudici e togliendo alle correnti politiche la facoltà di scegliere quando e dove mandare un magistrato a lavorare, si alzano le barricate contro il governo Meloni. La puntualità è svizzera come Elly Schlein e la ragione è politica come la sinistra ormai da tempo fa.

Salvini: "Ho provato stupore e rabbia, qualche pm non si rassegna. La riforma della giustizia? Spero non c'entri, avanti a testa alta"

Votata la separazione delle carriere guarda caso rispunta il caso Almasri e votata la riforma del Csm Salvini, assolto per il caso Open rms, si trova di nuovo a processo perché i pm contestano la sentenza e fanno ricorso in Cassazione. Mentre gli italiani devono sorbirsi l’ennesima battaglia politica sulla loro pelle che ha come unico fine impedire al Parlamento di cambiare le leggi perché le leggi non si rispettano né si applicano ma si usano contro i nemici. Attenti però perché la maggioranza dei giudici, e soprattutto degli italiani, si è rotta le scatole di questa guerriglia. E lo dirà al referendum.