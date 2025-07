Tommaso Cerno: Milàn l'è un gran pantàn

Tommaso Cerno 18 luglio 2025 a

a

a

Bisogna fare chiarezza su un punto: nessuno vuole che Milano affondi nel pantano non di un’inchiesta giudiziaria che scoperchia un sistema edilizio su cui i magistrati hanno dubbi e che avrà bisogno di tempo per dirci se legittimo o no. Ma piuttosto nel pantano di un fallimento politico. Il fallimento del modello Pd e della gestione di Giuseppe Sala. Sappiamo da anni dove puntava questa amministrazione. Puntava a una Milano per pochi, ricca, capace di attrarre miliardi e trasformarsi per i fatti suoi in una specie di Londra de noantri, fatta di finanza e bilioni. Ma sappiamo anche dove si è arrivati davvero.

Forza Nordio, Giustizia è (quasi) fatta

Oggi a Milano la gente ha paura a girare per strada. I maranza hanno preso possesso dei quartieri. I milanesi normali traslocano in periferia, se non fuori, perché sotto la Madunina possono vivere solo i milionari. Muoversi in macchina costa come volare in jet. Lo sviluppo è per ricchi. Se quindi scopriamo che di fronte a questo disastro sociale ci sono pure dubbi su come siamo arrivati alla famosa Milano verticale, il problema non è della Procura ma della politica. E oggi Sala e il suo Pd dovrebbero farsi da parte proprio per non congelare quel poco di buono che cresceva a Milano.