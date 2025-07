Tommaso Cerno: forza Nordio, Giustizia è (quasi) fatta

Tommaso Cerno 16 luglio 2025 a

Rimanderei in Libia dieci Almasri all’anno per portare a casa la riforma della giustizia. E la cancellazione delle correnti politiche del Csm, la vera novità che spaventa le toghe rosse, perché toglie ai magistrati la possibilità di decidere chi e quando occuperà il posto che serve a qualcuno, non a caso è stata la scintilla che ha provato a rinfocolare la polemica sul libico che fortunatamente se n’è tornato a casa sua. Tralascio la banalità del male, e cioè che da più di un decennio i flussi di immigrati portati verso l’Europa da interessi miliardari di criminali organizzati passano attraverso quel Paese devastato e diviso che li usa come merce di scambio.

Corb(yn)ellerie e il veleno marxislamista

L’ha fatto con tutti i governi, centrosinistra in testa, ma almeno con questo stanno diminuendo, mentre con gli altri aumentavano. Non perché Gentiloni o Letta non avessero abbastanza pelo sullo stomaco per trattare con Tripoli e Bengasi, ma perché negli anni d’oro del Pd al governo (tranne l’eccezione Minniti) l’obiettivo era riempirci di immigrati illegali perché valevano 5 miliardi all’anno. Quindi forza Nordio, avanti con la riforma.